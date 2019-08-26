 قوات الجيش اليمني تحرز تقدما جديدا في كتاف بصعدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الجيش اليمني تحرز تقدما جديدا في كتاف بصعدة

الجيش اليمني
الجيش اليمني
عدن - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 8:54 م | آخر تحديث : الإثنين 26 أغسطس 2019 - 8:54 م

حققت قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، تقدمًا جديدًا في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سيتمبرنت" أن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التباب، في محيط مركز مديرية كتاف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة، في تلك التباب.

بالتزامن قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية، القادمة إلى منطقة المواجهات ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

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