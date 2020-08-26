العثور على جثة طافية لسيدة مجهولة الهوية في ترعة بالشرقية

عثر عدد من أهالي قرية العزيزية، التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، اليوم الأربعاء، على جثة لسيدة مجهولة الهوية؛ طافية بمياه ترعة بحر مويس، بالقرب من القرية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالى على جثة طافية بمياه ترعة بحر مويس، بالقرب من قرية العزيزية، التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

تم انتشال الجثة، وتبين أنها لسيدة مجهولة الهوية، في العقد الثالث من العمر، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى منيا القمح المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيق.