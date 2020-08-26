أوكرانيا تغلق حدودها أمام الأجانب حتى نهاية سبتمبر المقبل

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الأربعاء، أن البلاد ستغلق حدودها أمام الأجانب حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، إلا أنه سيُسمح لفئات معينة من الأجانب بالدخول.

وقال شميهال، خلال اجتماع حكومي عقده اليوم، إن الحكومة ستنظر في إغلاق الحدود أمام المواطنين الأجانب حتى نهاية سبتمبر باستثناء الأجانب الذين لديهم تصاريح إقامة في أوكرانيا.

وأوضح، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن قيود الدخول لن يتم تطبيقها على الأجانب الأعضاء في بعثات إنسانية ودولية.

يذكر أن أوكرانيا سجلت حتى الآن 110 آلاف و85 إصابة بفيروس كورونا، وتوفي ألفين و354 شخصًا إثر إصابتهم بالفيروس، في حين تماثل 53 ألفًا و454 شخصًا للشفاء.