وضع خطة تشغيل مركز التأهيل الطبي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالصعيد

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مركز التأهيل الطبي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى صعيد مصر، والذي أُنشيء بالتعاون مع بعض البنوك والجمعيات الحكومية والأهلية لخدمة المحافظة والصعيد، وجاءت الزيارة لمتابعة التجهيزات النهائية والطبية للمركز ووضع اللمسات الأخيرة لخطة التشغيل بالمركز.

وأوضح الدكتور منصور، أن المركز شيد على مساحة 4 أفدنة ويضم عيادات خارجية للكشف وعيادات متخصصة في التأهيل البدني والتأهيل الوظيفي والنفسي للأطفال ذوي الاحتياجات، وذلك تحت إشراف نخبة من الأساتذة بكلية الطب من أقسام الروماتيزم والتأهيل والعظام والنفسية والتخاطب والسمعيات والعصبية، كما تم تزويده بحمامات سباحة علاجية واستشفائية. ويضم قسم داخلي لإقامة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المحتاجين جلسات تأهيل مستمر وقاعة مؤتمرات كبيرة للمساهمة في تقديم خدمة طبية متطورة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف، أن الخطوة القادمة بمجمع الـ300 فدان بشرق النيل، وضع حجر الأساس لكليتي الطب والصيدلة، وذلك ضمن خطة المنشآت الجديدة المقرر إنشاؤها بأرض الجامعة بشرق النيل.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته: الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، واللواء طبيب محمد رضا مدير مركز التأهيل الطبي بالقوات المسلحة ورئيس جمعية رضا عوض الخيرية، والدكتور محمد شعبان مدير مستشفى بنى سويف الجامعي.