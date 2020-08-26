مقتل مطلوب للقوات العراقية خلال محاصرته من قبل قوات أمنية في محافظة ميسان

ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاءن أن مطلوبا للأجهزة الأمنية العراقية قتل وأصيب عدد من القوات المطاردة له جراء انفجار قنبلة يدوية لدى محاصرته في منزل في منطقة المجر التابعة لمحافظة ميسان /400كم جنوبي بغداد/.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "قوة مشتركة من مركز شرطة قضاء المجر وفوج الطوارئ وفوج المغاوير الثاني بالفرقة التاسعة عشر في محافظة ميسان وخلال محاصرة دار المتهم بهدف إلقاء القبض عليه".

وأوضح أن المتهم "أقدم على تفجير قنبلة يدوية على القوة المنفذة للواجب، ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من المنتسبين بإصابات طفيفة".