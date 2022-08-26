 مقتل وإصابة 9 جنود جراء خروقات الحوثيين للهدنة في عدة محافظات يمنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل وإصابة 9 جنود جراء خروقات الحوثيين للهدنة في عدة محافظات يمنية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 8:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 8:33 ص

 أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة تسعة جنود بنيران ميليشيا الحوثي جراء الخروقات المستمرة للهدنة الإنسانية الأممية.
وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني - في بيان، أوردته قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الجمعة - أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 143 خرقا للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومأرب.. موضحا أن الخروقات توزعت بين 41 خرقا في محور حيس جنوب الحديدة، و33 خرقا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و32 خرقا في محور البرح غرب تعز، و23 خرقا بجبهات محور تعز، وتسعة خروقات غرب حجة. إضافة إلى أربعة أخرى في جبهات الجوف، وخرق واحد في محور صعدة.
وأضاف أن قوات الجيش تصدت لأكثر من ثلاث محاولات تسلل لمجاميع حوثية باتجاه مواقع عسكرية جنوب وغرب مأرب.. كما أحبطت محاولة تسلل أخرى للميليشيات في محور علب شمال محافظة صعدة.
وأشار إلى أن بقية الخروقات تنوعت بين إطلاق النار على مواقع قوات الجيش في الجبهات المذكورة بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين.. لافتا إلى أن ميليشيا الحوثي تنشط في استحداث مواقع وخنادق وشق طرقات فرعية، ونشر طائرات استطلاعية مسيرة في مختلف الجبهات.

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