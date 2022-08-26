محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية في المناطق غير المخططة

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأعمال الجارية بعدد من المناطق المدرجة بمشروع تطوير المناطق غير المخططة الذي تشمل "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح" بمدينة دمياط.

كما يجري تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت بالشوارع الرئيسية بمنطقة الأعصر، إلى جانب الرصف ببلاطات الإنترلوك للشوارع الفرعية بالبصايلة بالأعصر وغيط النصارى، والتي بدأت بعد الانتهاء من عمليات مد وإحلال شبكات المرافق وإنشاء شبكات صرف مياه الأمطار.

فيما أكدت محافظ دمياط، أن الأعمال تجرى على قدم وساق بكافة المناطق المدرجة بالمشروع، والذى يأتي بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، مشيرة إلى أنه يتم متابعة كافة الأعمال بشكل دوري للوقوف على أي عقبات قد تعيق عملية التنفيذ، وأيضا اتمامها وفقاً لخطة المشروع والجدول الزمني المحدد.