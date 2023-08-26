ركين سعد: مسلسل سفاح الجيزة مستوحى من أحداث حقيقية

تحدثت الفنانة الشابة ركين سعد، عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «سفاح الجيزة»، الذي انطلقت أولى حلقاته عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت ركين خلال مقابلة مع برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، على قناة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، إنّ مسلسل سفاح الجيزة مستوحى من أحداث حقيقية، مؤكدة أن كل الشخصيات ثلاثية الأبعاد.

وأضافت أنّها تجسد بالمسلسل شخصية زينة، متابعة: «الناس ممكن تتعاطف مع شخصيتي وممكن لأ، وهي شخصية صعبة والحلو في المسلسل أننا خدنا وقتنا في التصوير».

وأشارت إلى أنّها تعرضت للتعب في مسلسل سفاح الجيزة، موضحة: «أول لوكيشن و5 أيام تصوير كانت صعبة جدا وصورنا في أماكن حقيقية وحاجات معقدة، وجمعتني كل المشاهد بأحمد فهمي».