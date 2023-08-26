 رئيس مركز ديرمواس يتابع جهود النهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق - بوابة الشروق
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رئيس مركز ديرمواس يتابع جهود النهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق

ماهر عبدالصبور
نشر في: السبت 26 أغسطس 2023 - 6:41 م | آخر تحديث: السبت 26 أغسطس 2023 - 6:41 م

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الجهود للنهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية وإضفاء الطابع الجمالي ومراعاة البعد البيئي وخلق حالة من الرضا لدي المواطنين.

من جانبه.. تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جهود الوحدات المحلية في هذا الشأن، حيث حملات نظافة ورفع مخلفات وتسوية وتمهيد طرق وتسويتها بواسطة الجليدر والتي تم تنفيذها من قبل قريتي نزلة البدرمان وبني حرام بقيادة نصر ربيع ومحمد أحمد رؤساء المجالس القروية.

وشدد رئيس المركز على ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بجميع الخدمات والعمل على راحة المواطنين وتلبية مطالبهم وفقا للقانون.


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