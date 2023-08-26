جنايات جنوب الجيزة: السجن المؤبد لمتهمين بقتل عامل بطلق خرطوش في أطفيح

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد؛ لإدانتهما بقتل عامل بطلق ناري خرطوش، بسبب خلافات سابقة بينهم بمنطقة أطفيح.

وأسندت التحقيقات، في القضية رقم 1698 لسنة 2022، أن المتهمين "س.م" عاطل، و"م.ح"، عاطل، بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه "إ.م"، حيث أعدا له سلاحا ناريا بندقية خرطوش، وأطلقا عليه عددًا من الطلقات، قاصدين من ذلك إزهاق روحه؛ مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح ناري "بندقية خرطوش"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى باستقبال عامل مصاب طلق خرطوش بالصدر وتوفي عقب وصوله.

وبينت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين لهما معلومات جنائية خلال مشاجرة بينهما، لخلافات سابقة بينهم

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.