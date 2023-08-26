المستشار وليد حمزة: الإشراف القضائي يمتد منذ بداية الانتخابات وحتى إعلان النتيجة

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تعمل الآن على مراجعة كل النماذج والمحررات الرسمية المستخدمة داخل اللجان الفرعية واللجان العامة، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد وتجهيز الكمية الخاصة بالحبر الفسفوري، المستخدم في عملية الانتخاب.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الهيئة شكّلت لجانًا لمعاينة مقار اللجان الفرعية؛ للتأكد من سلامتها الإنشائية، وقدرتها على استيعاب الأعداد التي ستضمها اللجان.



وأشار إلى مراجعة برامج تشغيل أجهزة الحاسب الآلي «سوفت وير»، التي تجري بها الهيئة معظم أعمالها، مؤكدًا أن الهيئة انتهت من وضع التصور الخاص بالجدول الزمني للعملية الانتخابية.



وأكمل: «مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي، وضع مشروعًا للتصور الخاص بالجدول الزمني، ويراعى فيه منذ بداية الإعلان عن العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة، سيكون في المدة القانونية التي نص عليها الدستور بالنسبة للإشراف القضائي».





