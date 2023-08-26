رئيس إيكواس: ليس لدينا خطة لغزو النيجر لكن خيار القوة «مطروح»

أعلن رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عمر توراي، رفض المجموعة لبرنامج السنوات الثلاث، الذي اقترحه المجلس العسكري في النيجر، ومحاولات تشكيل حكومة جديدة هناك.

وقال توراي، في مؤتمر صحفي، إنّ «إيكواس» ليس لديها خطة لغزو النيجر، بل تعتزم انتهاج كل السبل لاستعادة النظام الدستوري هناك، إلا أنه عاد وأكّد أن اللجوء إلى خيار استخدام القوة في النيجر، لا يزال مطروحا على الطاولة، كما نقلت وكالة «سبوتنيك».

وذكر أنّ قادة «إيكواس» لا يستطيعون قبول انقلاب آخر في منطقتهم وقد فرضوا عقوبات على النيجر، للضغط على النظام الجديد، مؤكدًا أن «إيكواس» ستحدد قريبا الخطوات المقبلة.

وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في صباح 27 يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.

من جهتها، أكّدت مجموعة «إيكواس»، أنّ الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر، ما زال على الطاولة، مشددة على أن المجموعة ستستخدم كل الخيارات المتاحة.