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ياسمين رئيس تنشر صورا من كواليس مسلسل رقم سري

إسراء زكريا
نشر في: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 12:20 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 12:20 م

نشرت الفنانة ياسمين رئيس الصورة الأولى من كواليس مسلسلها "رقم سري"، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

"رقم سري" يناقش قضية جديدة عن الذكاء الاصطناعي، وهو الجزء الثاني من مسلسل "صوت وصورة"، الذي عرض العام الماضي، ويشارك في بطولته: صدقي صخر، وعمرو وهبة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج أروما ستديوز لتامر مرتضى.

وكانت آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس هو مسلسل "جودر"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وضم عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: ياسر جلال، ونور، ووليد فواز، وأحمد فتحي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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