أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في تنفيذ الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، وذلك في إطار التصدي لكافة أشكال المخالفات والممارسات الاحتكارية، وضمان سلامة السلع المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين حفاظًا على صحة وحقوق المواطنين.

وأشار المحافظ – في بيان صادر اليوم الثلاثاء – إلى أن اللجنة المُشكّلة بقرار رقم (797) قد نفذت حملة مكبرة بمركز ومدينة بركة السبع، بمشاركة الوحدة المحلية، والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين، وهيئة الدواء، والطب البيطري.

واستهدفت الحملة عدداً من المحال التجارية وثلاجات اللحوم والأسماك، وذلك للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية، وتطبيق القوانين المنظمة لتداول الغذاء.

وأسفرت الحملة عن تحرير 44 محضرًا ما بين مخالفات وإنذارات بالغلق، وذلك بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وشدّد المحافظ على مواصلة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وجميع المنشآت الغذائية، لضبط الأسعار، والتصدي للسلع المجهولة المصدر ومحاولات الغش التجاري، مع التأكيد على التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين بما يحقق رضاهم ويحافظ على صحتهم وسلامتهم.





