افتتاح أكبر معرض لألعاب الفيديو في العالم بمدينة كولونيا الألمانية

تجمع نحو 5 آلاف شخص في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، الثلاثاء، لافتتاح معرض "جيمز كوم"، أكبر معرض تجاري لألعاب الفيديو في العالم، حيث كُشف النقاب عن عروض ترويجية لسلسلة من الألعاب المرتقب طرحها.

وقال مقدم الحفل جيف كيلي خلال العرض الافتتاحي في مركز معارض كولونيا إن صناعة ألعاب الفيديو "تتغير وتتطور"، مضيفا: "من ناحية، هذا أمر مثير، لكن من ناحية أخرى، إنه مخيف نوعا ما".

وأشار إلى إغلاق العديد من استوديوهات تطوير الألعاب، ونقص الرقائق الإلكترونية الذي دفع أسعار الأجهزة إلى مستويات قياسية. وأدى الطلب الهائل من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على الرقائق إلى تراجع المعروض وارتفاع تكلفة أجهزة الألعاب.

وقال كيلي: "لكن رغم كل ذلك، يواصل المطورون حول العالم المضي قدما في تطوير ألعاب جديدة، سواء كانوا فرقا كبيرة أو فرقا مستقلة صغيرة أو فرقا من مختلف أنحاء العالم".

ويشارك أكثر من 1600 عارض في "جيمز كوم" حتى يوم الأحد، وهو رقم قياسي، فيما يُتوقع أن يبلغ عدد الزوار 350 ألف شخص على الأقل.

ويأتي ثلثا العارضين من خارج ألمانيا، مع حضور قوي للشركات الآسيوية.

وبلغت إيرادات الألعاب وأجهزة الألعاب والخدمات المرتبطة بها في ألمانيا نحو 2ر4 مليار يورو (9ر4 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، بانخفاض قدره 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لاتحاد صناعة الألعاب "جيم"، الذي أشار إلى أن ارتفاع أسعار الأجهزة أثر سلبا على طلب المستهلكين.