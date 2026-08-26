عطل فني يترك 23 شخصا عالقين 3 ساعات في لعبة على ارتفاع شاهق بألمانيا

علق 23 شخصا على ارتفاع شاهق فوق الأرض لنحو ثلاث ساعات، بعدما تعطلت لعبة أرجوحة في أحد المعارض بمدينة هامبورج شمالي ألمانيا، حسبما أفادت الشرطة.

وتوقفت اللعبة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بسبب عطل فني، ما استدعى استجابة واسعة من الشرطة وفرق الإطفاء، في الوقت الذي جرت فيه محاولات لإنزال اللعبة ومنع حالة من الذعر بين العالقين.

وذكرت صحيفة بيلد أن الركاب علقوا على ارتفاع نحو 30 مترا فوق سطح الأرض.

وقال متحدث باسم الشرطة إن اللعبة أعيد تشغيلها بعد منتصف الليل بقليل، وتمكن العالقون من النزول سالمين ومن دون الحاجة إلى مساعدة من رجال الإطفاء.

وتعد اللعبة جزءا من معرض "زومر دوم" في هامبورج، الذي يستمر حتى يوم الأحد. ويقام الحدث هذا العام لمدة خمسة أسابيع للمرة الأولى، بعدما كان يستمر أربعة أسابيع في السابق.

ووفقا للمنظمين، زار معرض "زومر دوم" أكثر من 3ر1 مليون شخص العام الماضي.