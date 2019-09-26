مصر للطيران ولوفتهانزا توسعان اتفاقية المشاركة بالرمز

الاتفاقية توفر لعملاء مصر للطيران المزيد من النقاط في أوروبا

أعلنت مصر للطيران، وشركة لوفتهانزا الألمانية، أكبر شركات الطيران في القارة الأوروبية، عن توسيع اتفاقية المشاركة بالرمز الموقعة بين الشركتين الأعضاء في تحالف ستار لإتاحة المزيد من النقاط لعملاء الشركتين سواء في أوروبا أو في مصر.

وقال الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن "مصر للطيران تستهدف توفير شبكة خطوط واسعة لعملائها تصل بهم إلى وجهات السفر الأكثر طلبًا، خاصة في قارة أوروبا. وبموجب توسيع الاتفاقية الحالية مع شركة طيران لوفتهانزا، أصبح بإمكان عملاء مصر للطيران السفر إلى كل من هامبورج وكولون في ألمانيا، بالإضافة إلى مدينتي نيس بفرنسا ووارسو ببولندا".

وعلى الناحية الأخرى صرح هيكو هيدوتش، رئيس قطاع الشراكات والتعاون بمجموعة لوفتهانزا الألمانية في فرانكفورت "بأننا سعداء أنه أصبح بإمكاننا توفير رحلاتنا أمام عملاء شريكنا مصر للطيران إلى المزيد من الوجهات في ألمانيا. وفي نفس الوقت أصبح بإمكان عملاء لوفتهانزا الاستفادة من رحلات مصر للطيران إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ".

وقال أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إنه "بعد النجاح الذي حققته مصر للطيران في تعاونها مع شريكنا بالتحالف لوفتهانزا، فإن مصر للطيران تحرص على توسيع تواجدها في القارة الأوروبية عن طريق الوصول إلى وجهات جديدة تلبي رغبات عملائنا".

الجدير بالذكر، أن السفر على رحلات الاتفاقية يوفر العديد من المميزات لعملاء كلتا الشركتين، بما في ذلك خدمة Thorough Check-in والتي تسمح بإنهاء إجراءات السفر من أول نقطة للمغادرة وكذلك الاستمتاع بمميزات برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus.

وكذلك فإن الرحلات إلى كل من هامبورج وكولون متاحة للبيع والسفر عن طريق القنوات البيعية لمصر للطيران مثل الموقع الإلكتروني egyptair.com، بينما ستصبح الرحلات إلى كل من نيس ووارسو للبيع اعتبارًا من 2 أكتوبر على أن تبدأ الرحلات إلى المدينتين اعتبارًا من 9 أكتوبر 2019.