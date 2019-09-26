افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة بقرية "الفروسية" بمدينة بلبيس في دورته الـ24 والذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق واللواء أحمد زكي مساعد مدير أمن الشرقية.

وبدأ برنامج الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية،أكد فيها أن المحافظة قد قامت بتنظيم مهرجان الخيول العربية؛ وذلك ليمثل توظيفاً واستثماراً لبطولات الخيل والألعاب الرياضية لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى العالمي، مشيراً إلى المحافظة تحرص على تنظيم المهرجان في إطار إحتفالاتها بالعيد القومي.

وقد قامت وزارة السياحة بتسجيله في أجندتها السياحية كمنتج سياحي غير تقليدي ومهرجان رياضي يضع المحافظة على الخريطة السياحية ..

وأضاف المحافظ، أن مهرجان الخيول العربية يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتي تجسيداً وتذكيراً لكل أهل مصر بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ، والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية وحوالي 120 موقع أثري أشهرها "صان الحجر – وتل بسطة" التي كانت معبراً للسيدة مريم العزراء والعائلة المقدسة ، مشيراً إلى ضرورة تنشيط و تدعيم السياحة من خلال إستثمار مقومات السياحة المختلفة وفي مقدمتها رياضة الخيول العربية الأصيلة التي تشتهر بها المحافظة.

وبدأت فاعليات المهرجان باستئذان قائد طابور العرض من المحافظ ببدء فاعليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة، لتبدأ بعد ذلك مجموعة حملة الأعلام بفرق الجوالة بمديرية الشباب والرياضة وطلبة المدارس والجامعات بالدخول لأرض المهرجان للإصطفاف بأربع قاطرات بعمق عشر أعلام حاملين الأعلام الملونة ترميزاً للخيول المشاركة ونوادي الفروسية ومزارع الخيول.

وقامت مديرية الشباب والرياضة بتقديم تابلوهات فنية "رقصة التحميله " بتقديم أغاني ورقصات تراثية مستوحاة من البيئة الشرقاوية بإستخدام الآلات الشعبية " المزمار – الناي – الطبل البلدي " كما تم تقديم تابلوه "كف العرب " يستعرض تراث بدو بلبيس، لتختتم فقرات مديرية الشباب والرياضة بتقديم رقصه التنورة، كما قام المطرب محمد قمر بتقديم فقرة غنائية نالت إستحسان وإعجاب الحضور .

ليقوم بعد ذلك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإعطاء إشارة البدء لإنطلاق فاعليات السباق قائلاً من أرض الشرقية وتحديداً قرية الفروسية بمدينة بلبيس نعلن بدء مسابقات الخيول العربية في مهرجان الشرقية الـ 24 ، شيراً إلى أن اليوم الأول مخصص لمسابقة جمال الخيل المسجلة واليوم الثاني مخصص لمسابقة أدب الخيل ..

وأوضح المحافظ أن جوائز المهرجان لهذا العام دروع تميز ومجسم لحصان جامح يمثل شعار محافظة الشرقية .