الأجهزة التنفيذية تزيل هنجر مقام بالمخالفة في المنطقة الصناعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق المستمر مع قوات الأمن لتنفيذ الحملات المكبرة لإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وأشار بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، إلى أن رئاسة مركز ومدينة بلبيس، برئاسة المحاسب علي الصناديلي، رئيس المدينة، شنت حملة مُكبرة أسفرت عن إزالة هنجر مخالف بالمنطقة الصناعية بالزوامل، مُقام بالمخالفة على مساحة 400 متر مربع.

وتمت إزالة الهنجر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.