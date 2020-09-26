مصرع شخصين أثناء محاولتهما إطفاء حريق بشقة سكنية شرقي الإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما، مساء اليوم السبت، أثناء محاولتهما إخماد حريق، نشب في إحدى الشقق السكنية، الكائنة في شارع أمين خيرت الغندور، المتفرع من شارعي العيسوي، وخالد بن الواليد، التابع لنطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرقي الإسكندرية.

تلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مدير إدارة شرطة الحماية المدنية، يفيد تلقيه بلاغًا بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية، وأسفر عن مصرع شخصين، أثناء محاولتهم إطفائه.

وبانتقال الشرطة، رفقة 3 سيارات إطفاء، إلى موقع الحريق، تم السيطرة على النيران، وبفحصه تبين أن الشقة السكنية "دبلكس"، واندلعت فيها النيران، فور انصراف أصحابها، وأثناء شعور الجيران بالحريق، صعد شخصين لمحاولة إطفائه، فلقوا مصرعهما في الحال، وتم نقل جثمانيهما للمشرحة بواسطة سيارة إسعاف.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.