قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ذوي الاحتياجات الخاصة أهمية خاصة، لافتة إلى أن القانون رقم 10 لعام 2018 يضم العديد من المواد التي تسرد الحقوق المختلفة لتلك الفئة.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس السبت، أن المرحلة الأولى من بطاقات الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة تشمل أصحاب الإعاقات الشديدة الظاهرة للعيان، معلنة عن استخراج ما يقرب من 800 ألف بطاقة.

وأشارت إلى أن البطاقات بمثابة رقم قومي للشخص ذي الاحتياجات الخاصة تشمل نوع الإعاقة ودرجتها لتمكن صاحبها من الحصول على الحقوق المنصوص عليها في القانون، منوهة إلى أن ذا الاحتياجات الخاصة لا يحصل على شيء بدون تلك البطاقة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن شروط الحصول على البطاقة تشمل الكشف الطبي ثم الكشف الوظيفي في الوزارة؛ لضمان النزاهة الخاصة بالمواطن والتقييم، قائلة إنها تساعد التضامن على تأسيس قاعدة بيانات بشأن تلك الحالات.

ونوهت إلى أن الوزارة تعطلت في تنفيذ المرحلة الثانية؛ بسبب جائحة كورونا والخوف من ذهاب أصحاب الاحتياجات الخاصة إلى المستشفيات، موضحة أن اجتماعها مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تضمن الحديث حول تنفيذ منظومة مميكنة تتضمن الكشف الطبي والوظيفي لذوي الإعاقة، ضمن منظومة تسجيل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث سبل التعاون لتقديم كافة سبل الدعم لمنظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وناقشت وزيرة الصحة والسكان أهمية الربط والتنسيق مع وزارة التضامن لتفعيل منظومة مميكنة موحدة تتضمن الكشف الطبي والوظيفي لذوي الإعاقة ضمن منظومة تسجيل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، حيث سيتم الاستفادة من قاعدة بيانات تلك الفئات في تلبية احتياجاتهم وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم على مستوى الجمهورية.