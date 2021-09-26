تنطلق غدا الاثنين، فى العاصمة الأردنية عمان، ولمدة يومين أعمال مؤتمر «إعلاميون ضد الكراهية» والذى ينظمه مجلس حكماء المسلمين، تحت رعاية سمو الأمير غازى بن محمد، كبير مستشارى جلالة الملك للشئون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصى للملك.



ويهدف المؤتمر ــ الذى يتزامن مع معرض عمان الدولى للكتاب ــ إلى إيجاد اتجاه إعلامى عربى يؤمن بالمسئولية الإنسانية للإعلام، ودوره فى بناء الوعى الفكرى ومواجهة الكراهية والتطرف والتمييز تجاه الآخر، واستمرار التعاون بين مجلس حكماء المسلمين والإعلاميين العرب الذى بدأ من خلال التجمع الإعلامى العربى، وإطلاق مدونة العشرين للعمل الإعلامى من أجل الأخوة الإنسانية فى 4 فبراير 2020 فى أبو ظبى.



وفى الجلسة الافتتاحية يتحدث كل من سلطان فيصل الرميثى الامين العام لمجلس حكماء المسلمين والأب الدكتور رفعت بدر مدير المركز الكاثوليكى للدراسات والإعلام.



ويعقد المؤتمر عدة جلسات متخصصة تناقش محاور مهمة، من بينها الكراهية فى الإعلام العربى وآفاق تجاوزها، وصورة الإنسان العربى فى الإعلام الغربى، إضافة إلى خطاب الكراهية فى وسائل التواصل الاجتماعى، واحتواء «وباء الكراهية»، الذى تزامن مع تفشى وباء كورونا ويتحدث فى هذه الجلسات نخبة من الإعلاميين العرب والدوليين من مختلف أشكال الإعلام الإلكترونى والمرئى والمسموع والمقروء، وقادة المؤسسات الإعلامية والنقابية العربية، منهم إبراهيم غرابية وحمد الكعبى ويولاند سيمون كورى وعماد الدين حسين ومحمد الحوامدة وعلى الرباعى وسلام مسافر وعلى الجابرى وايمان اغوثان والعربى زواق وعبدالله طه الطلافحة، وسمير الحيارى ويوسف الحسن وتهانى حلمى ومصطفى بكرى وعونى الكعكى واسامة سرايا وتاج الدين عبدالحق وماهر المدادحة، وخلود عساف ومحمد العريمى ودانة الصباغ ومحمد الحمادى وآيرون تايلر ومؤيد اللامى.



كما يناقش المؤتمر أثر التشريعات القانونية والمواثيق الإعلامية ومسئولية المؤسسات الإعلامية الرسمية والنقابية فى مواجهة خطاب الكراهية.