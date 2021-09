طالبان تطمئن شركات الطيران وتدعوها لاستئناف رحلاتها إلى كابول

دعت حركة "طالبان" الأفغانية، شركات الطيران، لاستئناف رحلاتها إلى مطار العاصمة كابول، مؤكدة تعاونها معها مع سعي السلطات لعودة الحركة في المطار إلى طبيعتها، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وجاء في بيان لـ"طالبان"، اليوم الأحد، "نظرًا لحل المشاكل في مطار كابول الدولي، وتشغيل المطار بالكامل للرحلات الداخلية والدولية، تؤكد إمارة أفغانستان الإسلامية لجميع شركات الطيران تعاونها الكامل، وتتوقع من جميع شركات الطيران والدول، التي سيرت رحلات سابقًا إلى كابول سابقا أن تستأنف رحلاتها"، مضيفة أن "وزارة الخارجية تؤكد مرة أخرى تعاونها الكامل من جانبها".

أعلنت مساعدة وزير الخارجية القطري، لؤلؤة راشد الخاطر، أن طائرة تقل 230 راكبا من أفغانستان وأمريكا وأوروبا، غادرت كابول، يوم الأحد 19 سبتمبر إلى قطر.

Just now the 4th @qatarairways passengers flight took off from Kabul (HKIA) carrying more than 230 passengers, including Afghans & Citizens from the US 🇺🇸 Germany 🇩🇪 Belgium 🇧🇪 Ireland 🇮🇪 Canada 🇨🇦 France 🇫🇷 Italy 🇮🇹 UK 🇬🇧 Finland 🇫🇮 The Netherlands🇳🇱.



