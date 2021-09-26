طالبان تطمئن شركات الطيران وتدعوها لاستئناف رحلاتها إلى كابول

دعت حركة "طالبان" الأفغانية، شركات الطيران، لاستئناف رحلاتها إلى مطار العاصمة كابول، مؤكدة تعاونها معها مع سعي السلطات لعودة الحركة في المطار إلى طبيعتها، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وجاء في بيان لـ"طالبان"، اليوم الأحد، "نظرًا لحل المشاكل في مطار كابول الدولي، وتشغيل المطار بالكامل للرحلات الداخلية والدولية، تؤكد إمارة أفغانستان الإسلامية لجميع شركات الطيران تعاونها الكامل، وتتوقع من جميع شركات الطيران والدول، التي سيرت رحلات سابقًا إلى كابول سابقا أن تستأنف رحلاتها"، مضيفة أن "وزارة الخارجية تؤكد مرة أخرى تعاونها الكامل من جانبها".

أعلنت مساعدة وزير الخارجية القطري، لؤلؤة راشد الخاطر، أن طائرة تقل 230 راكبا من أفغانستان وأمريكا وأوروبا، غادرت كابول، يوم الأحد 19 سبتمبر إلى قطر.

Just now the 4th @qatarairways passengers flight took off from Kabul (HKIA) carrying more than 230 passengers, including Afghans & Citizens from the US 🇺🇸 Germany 🇩🇪 Belgium 🇧🇪 Ireland 🇮🇪 Canada 🇨🇦 France 🇫🇷 Italy 🇮🇹 UK 🇬🇧 Finland 🇫🇮 The Netherlands🇳🇱.



Welcome in Doha shortly🙏🏼 pic.twitter.com/kS0c1xLfhD — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) September 19, 2021

وقالت الخاطر بحسابها الرسمي على "تويتر"، إن هذه هي رابع رحلة طيران تقل مدنيين من أفغانستان إلى قطر منذ انسحاب القوات الأمريكية الشهر الماضي.

وأوضحت أن الخطوط الجوية القطرية هي التي سيرت الرحلة وعلى متنها 230 راكبا، بينهم أفغان وأمريكيون وكذلك مواطنين من ألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وكندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وهولندا.

وأعلنت شركة طيران "ماهان إير"، الإيرانية، في وقت سابق استئناف رحلات الطيران بين طهران وكابول.

وأفادت قناة "العالم" الإيرانية، بأن رحلات طيران الركاب بين إيران وأفغانستان استؤنفت يوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن طائرة تابعة لشركة "ماهان إير" الإيرانية هبطت في مطار كابول.

وأضافت القناة الإيرانية، أن الطائرة التابعة لشركة الطيران، كان على متنها 19 راكبا قادمين من مدينة مشهد.