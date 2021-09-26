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أنهى مسؤولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد علي معلول، الظهير الأيسر، الذي ينتهي في صيف 2022.

وكشفت صحيفة «تونس الرقمية»، عن التفاصيل المالية لعقد علي معلول الجديد مع النادي الأهلي، حيث أشارت إلى أن الظهير الأيسر التونسي قرر غلق ملف الاحتراف بعيدا عن الفريق الأحمر.

وأوضحت الصحيفة التونسية أن معلول حسم موقفه وقرر البقاء مع النادي الأهلي، بعدما أنهى اتفاقه مع مسؤولي النادي على البقاء مع الفريق لمدة موسمين.

وأفادت الصحيفة أن علي معلول سيجدد عقده مع الأهلي لمدة موسمين وسيحصل على 2 مليون ونصف دولار.

وذكرت الصحيفة حسب مصدر من داخل النادي الأهلي، أنه سوف يتم الإعلان عن تجديد عقد معلول خلال الأيام القليلة المقبلة.