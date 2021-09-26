ضبط شخص صدم طالبين بسيارته في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تحت عنوان (حادث مأساوي أثناء الإحتفال بحفل زفاف فـي فاقوس)، يظهر خلاله قيام قائد سيارة بالسير بسرعة بأحد الطرق وحال محاولته الانحراف للدخول لأحد الشوارع الجانبية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بشخصين يقفان بجانب عامود إنارة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 سبتمبر الجاري؛ تبلغ لمركز شرطة فاقوس من إحدى المستشفيات بإستقبالها كلاً من طالبة مُصابة بكسور متفرقة وشقيقها طالب ، مُصاب بكسور متفرقة.. وكلاهما مقيمان بدائرة المركز.. وبسؤال شقيقتهما (حاصلة علي دبلوم - مقيمة بذات الناحية) أفادت بأنه حال وقوف المصابين على الطريق لاستقلال إحدى سيارات الأجرة للتوجه لحفل زفاف نجل عمهما إصطدمت بهما السيارة المشار إليها قيادة سمكري سيارات ، مقيم بدائرة المركز لاختلال عجلة القيادة بيده ولاذ قائدها بالفرار هارباً.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، بإشراف قطاع الأمن العام من ضبط السيارة وقائدها، وتبين عدم حمله رخصة قيادة، وبسؤاله قرر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف أن السيارة كانت بحوزته للإصلاح وأنه قام بقيادتها للتنزه .