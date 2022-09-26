قضت محكمة في دبي، غيابيا بسجن مدير مالي بمؤسسة تجارية كبرى بثلاثة أعوام، وذلك بعد إدانته باختلاس، 11 مليوناً و97 ألف درهم، أي مايعادل ثلاثة ملايين دولار أمريكي تقريبا.



وقالت صحيفة "الخليج" المحلية، إن المحكمة دانت المتهم بالاستيلاء على رواتب موظفي شركته، بالإضافة إلى سرقة نحو 8 ملايين درهم من خزنة أموال في مقر عمله، قبل أن يفر إلى موطنه.



وأضافت أن القضية بدأت عندما استلم أحد ملاك المؤسسة في مايو الماضي رسالة وبعض المستندات (تبين أنها مزيفة فيما بعد)، تفيد بتعرض مقر الشركة للمداهمة من قبل أجهزة الشرطة والتحفظ على الأموال التي تقدر بـ 7 ملايين و700 ألف درهم من الخزنة التي تقع تحت مسوؤلية المدير المالي ومن ثم إبعاده إدارياً.



وأوضح وكيل ملاك المؤسسة، أن الشرطة باشرت التحقيق بعد أن تقدم بالبلاغ لديها للاستفسار عن الرسالة التي وصلت إلى أحد الملاك.



ولفت إلى أنه جرى فتح تحقيق داخلي في المؤسسة وتمت مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة داخلها، فتبين أن المدير المالي كان قد أقدم فجر يوم تغيبه على فتح الخزنة وسرقة 7.7 مليون درهم.



وأوضحت التحقيقات الداخلية، استيلاء المدير الهارب كان قد استولى أيضا على 3 ملايين و200 ألف درهم رواتب الموظفين، كما بينت تحويل المدان لنفسه رواتب 4 أشهر تقدر ب 143 ألفاً خلال 40 يوماً فقط.