المفوضية الأوروبية تشتري 10 آلاف جرعة دواء ضد جدري القرود

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، شراء أكثر من 10 آلاف جرعة من دواء تيكوفورمات لعلاج جدري القرود.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيديس "انخفاض حالات الاصابة بجدري القرود في الاتحاد الأوروبي أمر مشجع، ولكن هذا لا يعني أن التهديد انتهى أو أننا يمكن أن نخفف من حذرنا".

وتم تسجيل نحو 20 ألف حالة إصابة بجدري القرود في الاتحاد الأوروبي وأيسلندا والنرويج منذ بداية التفشي الحالي، ولكن عدد حالات الاصابة الجديدة شهد تراجعا خلال الاسابيع الأخيرة، وفقا لما ذكره المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها.

وأضافت كيرياكيديس "بهذه العلاجات سوف نساعد الدول الأعضاء على تلبية الاحتياجات الفورية وضمان توفر الرعاية لمزيد من المرضى في أوروبا".