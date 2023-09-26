السعودية تطالب بوقف تدفق الأسلحة للحوثيين ومنع تصديرها إلى اليمن

جددت السعودية موقفها الداعي إلى "وقف استمرار تدفق الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة".

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، عن "إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية للهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي أسفر عنه استشهاد عدد من جنودها البواسل وإصابة آخرين".

وعبرت السعودية "عن خالص تعازيها لقيادة وشعب مملكة البحرين"، مؤكدة وقوفها وتضامنها التام مع مملكة البحرين.

وأعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية مساء أمس الإثنين مقتل عسكريين اثنين ، ضابط وجندي، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى من قوات دفاع البحرين المرابطة على الحدود السعودية اليمنية وذلك في هجوم لطائرات حوثية مسيرة.