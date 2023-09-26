الادعاء البريطاني يشتبه في تجسس مارساليك المدير السابق لشركة وايركارد لصالح روسيا

أعلن الادعاء البريطاني في بيان صادر اليوم الثلاثاء، اشتباه المحققين البريطانيين في ضلوع المدير السابق لشركة وايركارد الألمانية والهارب من العدالة يان مارساليك في شبكة تجسس لصالح روسيا.

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية تحدثت عن هذه الاتهامات في وقت سابق.

ويُعْتَقَد أن مارساليك لعب دورا محوريا كوسيط بين موسكو ومجموعة من البلغار ستجري محاكمتهم أمام القضاء في لندن بتهمة التجسس لصالح روسيا، ومن المنتظر عقد أول جلسة استماع لهم في محكمة وستمنستر كراون في لندن اليوم.

وكان مارساليك يشغل في السابق منصب مدير التسويق في شركة وايركارد الألمانية للخدمات المالية، وظل مختبئا لفترة طويلة ويُعْتَقَد أنه موجود في روسيا، ويُعْتَبر مارساليك المشتبه به الرئيسي في فضيحة وايركارد.

وكان مارساليك مسئولا عن الصفقات بواسطة ما يعرف بشركات الطرف الثالث أي شركات خدمات الدفع الخارجية التي كانت تقوم بإنجاز أو يُعْتَقَد أنها كانت تقوم بإنجاز مدفوعات بطاقات الائتمان بتكليف من وايركارد، وتركزت أغلب هذه المعاملات في آسيا.

وكانت مجموعة وايركارد المدرجة على مؤشر داكس انهارت في صيف 2020 بسبب تعذر العثور على 1.9 مليار يورو من العائدات المزعومة من صفقات هذه الشركات الخارجية.

وفي أعقاب ذلك هرب مارساليك إلى الخارج بعدما لاح انهيار الشركة في الأفق.