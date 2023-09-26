الشرطة الألمانية تكتشف تهريب سوريين خلال حملة مداهمات

شنت الشرطة الألمانية الاتحادية، حملة تفتيش على منازل في خمس ولايات ألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، واكتشفت خلال ذلك تهريب العديد من السوريين.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم تنفيذ خمسة أوامر اعتقال - ضد امرأتين ورجل في مدينة شتاده وامرأة ورجل في مدينة جلادبيك، وأضاف: "الخمسة سوريون أيضا"، موضحا أن المعتقلين الخمسة هم أنفسهم من طالبي اللجوء وتربطهم جميعا صلات قرابة.

وبوجه عام، يواجه الخمسة اتهامات بتهريب أكثر من 100 سوري إلى ألمانيا.

وذكر المتحدث أنه وفقا للتحقيقات، دفع كل فرد من السوريين المشتبه في تهريبهم ما بين 3 آلاف و7 آلاف يورو مقابل دخولهم غير القانوني إلى ألمانيا. ويواجه المقبوض عليهم اتهامات بتهريب الأجانب عبر الجريمة المنظمة وأيضا بغسيل الأموال، حيث اشتروا على سبيل المثال مجوهرات ذهبية بدخلهم من الأعمال غير الشرعية.

وقالت مديرية الشرطة الاتحادية في مطار فرانكفورت إن أكثر من 350 فردا من الشرطة الاتحادية شنوا حملة التفتيش في سبع مدن بتكليف من الادعاء العام في مدينة شتاده. وكانت المدن هي شتاده (سكسونيا السفلى)، وجلادبيك (شمال الراين -ويستفاليا)، وفولدا و كاسل (كلاهما هيسن)، بوريمن وبالجه (سكسونيا السفلى)، و كيلهايم (بافاريا). وتتركزت الحملة في شمال ألمانيا.