الرئيس السيسي: الحكومة عليها الاهتمام أكثر بتسويق جهودها من أجل المواطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة مطالبة ببذل جهود أكثر لتسويق الجهود التي تبذلها وتقديمه للمواطن بالشكل المناسب.

وأضاف خلال فعاليات جلسة «بناء الإنسان» ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، اليوم الثلاثاء، أن الجهود التي تبذلها الحكومة تؤكد أن كل قطاعات الدولة محل دعم واهتمام حتى تحقق أهدافها.

وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وناقش الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستمع السيسي، لشرح من رئيس جامعة القاهرة عن الجهود المبذولة لرفع تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية، كما استمع لشرح من رئيس جامعة الإسكندرية عن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.