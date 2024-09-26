الأغذية العالمي ومهرجان الجونة يطلقان مسابقة «عيش» لتسليط الضوء على الأمن الغذائي

أطلق برنامج الأغذية العالمي في مصر بالتعاون مع مهرجان الجونة السينمائي ومؤسسة زست مسابقة "عيش"، وهي مسابقة فريدة من نوعها تدعو صناع الأفلام من جميع أنحاء مصر والعالم العربي لتقديم أفكار أفلام قصيرة تسلط الضوء على الأمن الغذائي من خلال السينما.

وتهدف المسابقة إلى توفير منصة للمبدعين لتسليط الضوء على هذا الموضوع الحيوي وزيادة الوعي وتحفيز العمل من خلال صناعة الأفلام.

والموعد النهائي للتقديم هو 14 أكتوبر، حيث ستقوم لجنة تحكيم متميزة تضم خبراء في صناعة السينما وأعضاء من مهرجان الجونة، وبرنامج الأغذية العالمي، باختيار فكرة الفيلم الناجحة.

وسيتم الإعلان عن الفائز في احتفالية خاصة خلال مهرجان الجونة السينمائي، وسيتم إنتاج الفيلم الفائز بتمويل من المسابقة لعرضه في نسخة العام المقبل من المهرجان.

ويعمل برنامج الأغذية العالمي في مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية على برامج متنوعة؛ لاستكمال جهود الحكومة المصرية ودعم أكثر من 2 مليون مصري وأكثر من 200 ألف لاجئ من خلال تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية، وبناء القدرة على الصمود، وتحسين آفاق التوظيف وتعزيز القدرات المؤسسية الوطنية.