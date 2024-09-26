افتتاح معرض «صنع فى دمياط» للأثاث بأرض المعارض شرق القاهرة

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، افتتاح فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأحمد أبوهشيمة نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى راعى المعرض، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وقال محافظ القاهرة إن المعرض يشارك فيه ٧٤ عارضًا من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، لعرض منتجاتهم أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجمهور.

وأضاف أن فعاليات المعرض تمتد عشرة أيام من ٢٦ سبتمبر حتى ٤ أكتوبر حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يومياً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

ونوه بأن معرض "صنع في دمياط" يضم مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطى الفاخر ذو السمعة العالمية، والذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية والتصميمات التراثية والعصرية التي تناسب مختلف الأذواق، وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري الراغب في تجهيز منزله واقتناء قطع الأثاث المميزة.

وأشار إلى تشكيلة الأثاث الدمياطي المتاحة بالمعرض، عرض ٤ غرف بأثاث دمياطي فاخر بمبلغ ١١٠ آلاف جنيه، وتخفيضات من ١٠% إلى٣٠ % على باقى الأثاث.