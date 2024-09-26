شعبة الخضروات: انخفاض أسعار الطماطم لـ 28 جنيها للمستهلك نتيجة زيادة المعروض

أعلن حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، عن تراجع سعر كيلو الطماطم في أسواق الجملة إلى ما بين 20 و25 جنيها، وفي أسواق التجزئة إلى ما بين 28 و35 جنيها.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "حوار الخميس" المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم" مساء اليوم، إن هذا التراجع يأتي نتيجة زيادة كميات الطماطم المعروضة في الأسواق، نافيا ما تردد عن وصول سعرها في الصعيد إلى 80 جنيها؛ ولكن 40 جنيها.

ولفت إلى انخفاض الأسعار خلال 15 يوما مع بداية العروة المبكرة من فصل الشتاء، والتي ستؤدي إلى زيادة المعروض وتراجع في الأسعار، قائلا: "الناس تعاني من ارتفاع الأسعار لا ننكره؛ ولكن الأيام القادمة سنشهد انخفاضات في غضون من 15 إلى 20 يوما، الأسعار ستنخفض، وسيكون لدينا فائض ووفرة كبيرة من الخضروات".

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطماطم في الفترة الحالية يعود إلى انخفاض الإنتاجية بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج وحلقات التداول.