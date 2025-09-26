احتجاجات مناهضة لإسرائيل وإغلاق الشوارع المؤدية لمقر الأمم المتحدة في نيويورك تزامنا مع خطاب نتنياهو

أغلقت الشوارع المؤدية لمقر الأمم المتحدة في نيويورك بسبب مظاهرات مناهضة لـ إسرائيل.

تأتي المظاهرات بالتزامن مع كلمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حالة من التوتر السياسي، بعدما انسحبت وفود دولية من الجلسة أثناء إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابه، بحسب شبكة ان بي سي نيوز الامريكية.

وجاءت الخطوة تعبيرًا عن رفض هذه الوفود لمواقف نتنياهو وتصريحاته بشأن الحرب على غزة والضفة الغربية، حيث اعتبرتها وفود عدة غير منسجمة مع القانون الدولي والقرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

الانسحابات الجماعية أظهرت بوضوح حجم الاستياء الدولي من السياسات الإسرائيلية، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي والرسمي حول العالم على خلفية استمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين.