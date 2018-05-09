دعوات لرئيس وزراء ماليزيا بالاستقالة بعد رفض الملك فرض حالة الطوارئ

يواجه رئيس وزراء ماليزيا محي الدين ياسين ضغوطا لتقديم استقالته بعد محاولة فاشلة لإعلان حالة الطوارئ.

ويلتقى قادة المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة، أكبر حزب في الائتلاف الحكومي الذي يقوده محي الدين، اليوم الاثنين، عقب أن رفض الملك طلب الحكومة بإعلان حالة الطوارئ بعد ارتفاع حالات الاصابة اليومية بفيروس كورونا.

وعقب لقاء محى الدين الجمعة الماضية وسلاطين الدولة في نهاية الأسبوع، قال الملك عبد الله، الذي يعد منصبه شرفيا بصورة كبيرة، ولكن موافقته ضرورية لإعلان حالة الطوارئ، أمس الأحد إن مثل هذه الخطوة غير ضرورية.

وحظى رأي الملك بالترحيب ليس فقط من جانب المعارضة في ماليزيا، ولكن أيضا من أعضاء حزب المنظمة الوطنية، حيث قال البعض إنه يتعين على رئيس الوزراء تقديم استقالته.

وكان من شأن إعلان حالة الطوارئ أن تؤدي لإرجاء الدورة البرلمانية المقبلة والسماح لمحي الدين إرجاء تصويت على الموازنة الوطنية لعام 2021، الذي إذا خسره سوف يؤدي لسقوط الحكومة.

وقال النائب المعارض تشارلز سانتياجو "الماليزيون لم يستغرقوا أكثر من خمس ثوان لإدارك" أن إعلان حالة الطوارئ