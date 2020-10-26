رئيس مدينة المنيا: توسعة طريق سكة تلة بحي غرب تمهيدا لرصفه

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صرح العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بأنه تقرر رصف طريق سكة تلة مع عمل توسعة وتطوير للطريق بداية من مساكن السوق حتى الطريق الدائري.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الاستثمارية الموضوعه بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، والخطة الموضوعة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الطرق بمدينة المنيا والقرى التابعة.

وتفقد الطريق، والذي يعد المنفذ الرئيسي لقرية الغرب، وكذلك الطريق الدائري والصحراوي الغربي، يرافقه المهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق بالمنيا، موجها بسرعة انجاز الأعمال لخدمة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية الخاصة بهم وتطوير المكان ليتناسب مع التنسيق الحضاري للمدينة.

وفي سياق متصل، وجه بإزالة الأكشاك الموجودة على جانبي الطريق مع توفير أماكن بديلة لهم، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في رفع مستوى الطريق لاستيعاب الزحام المروري، نظرا لأهمية الطريق كرابط رئيسي بين قرى الغروب ومدينة المنيا.