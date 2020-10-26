القائم بأعمال حماية المستهلك: حل 95% من مشكلات مصروفات خدمة نقل الطلاب

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى 2000 شكوى من أولياء الأمور حول مصروفات خدمة النقل للطلاب، مشيرًا إلى حل ما يتراوح من 93% إلى 95% من الشكاوى.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن الاستجابة كانت رائعة من معظم المدارس، مشيرًا إلى اتخاذ بعض المدارس قرارًا بالطعن على قرار حماية المستهلك برد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي.

ولفت إلى أن الجهاز اتخاذ الإجراءات بإحالة تلك المدارس لنيابة الشئون المالية والتجارية، موضحًا أن الجهاز تدخل في الجزء الخدمي للمدارس، وراعى كل الأطراف من المديرين وأولياء الأمور.

وأشار القائم بأعمال حماية المستهلك إلى أن الجهاز لم يطلب رد المصروفات لتخفيف العبء عن المدارس وعدم عرقلة أداء مهامها، قائلًا إن الجهاز يدرس الأنشطة بالتعاون مع الجهات الأخرى.

وكشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، عن قيام الجهاز بإحالة 3 مدارس دولية لنيابة الشئون المالية والتجارية؛ لامتناعها عن تنفيذ قرار رد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي.