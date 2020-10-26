جمارك الدخيلة تحبط 3 محاولات للتهرب من سداد الرسوم الجمركية

أحبطت الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد 3 محاولات للتهرب من سداد الرسوم الجمركية والعروض الرقابية.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان، أن المحاولة الأولى كانت بمنطقة الفحص والمعاينة الثانية، حيث أن مشمول البيان الجمركي الوارد من فرنسا ورق صحف وبالمعاينة الفعلية تبين وجود ٢٤ طن ورق تست لاينر بالمخالفة للمستندات المقدمة .

وأضافت أن المحاولة الثانية كانت لمشمول البيان الجمركي الوارد من إيطاليا به أجزاء تكييف، حيث تبين أن الصنف الوارد فعليا هو أجهزة تكييف كاملة، بينما كانت الثالثة بمنطقة الفحص والمعاينة الثالثة ، حيث أن الصنف الوارد من فنلندا ورق فولدنج بوكس، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود ورق تصنيع أكواب.

وأوضحت أنه بالعرض على الشئون القانونية أفادت بأن الوقائع تعد تهربا جمركيا، مشيرة إلى أن قيمة الرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة بلغت مليونا و ٣١٩ ألفا و ١٦٦ جنيها .

ولفتت إلى أن السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات.