سلوفاكيا تعتزم إجراء تحليل الكشف عن كورونا لجميع السكان

تعتزم سلوفاكيا إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع السكان مطلع الأسبوع المقبل، بعد نجاح تجربة إجراء المسح الشامل في المناطق الأشد تضررا من الجائحة وشمل جميع السكان مما سمح بعزل آلاف المصابين بالفيروس.

كان الجيش السلوفاكي، أجرى في مطلع الأسبوع الحالي تحاليل شملت 140945 شخصا في أربع مقاطعات باستخدام التحليل السريع. وشمل المسح حوالي 91 في المئة من السكان وأظهر إصابة 4 في المئة منهم بالفيروس، بحسب تصريحات رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء القول إن نتيجة المسح التجريبي تشير إلى أن إجراء مسح شامل باستخدام التحليل السريع أمر مبرر والدولة جاهزة للقيام بذلك مطلع الأسبوع المقبل.

ويعتبر نجاح المسح التجريبي انتصارا لرئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش الذي أعلن عن هذا المشروع منذ تسعة أيام وقال إنه مشروع فريد على مستوى العالم.

وأصر رئيس الوزراء على التجربة رغم معارضة بعض العلماء الذي شككوا في جدوى وفاعلية هذه التجربة غير المسبوقة.

يذكر أن سلوفاكيا التي تعتبر من أنجح دول أوروبا في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، سجلت أمس 1312 إصابة جديدة بالفيروس. في حين لم يتجاوز عدد الوفيات منذ بدء الجائحة 165 وفاة. ويبلغ إجمالي عدد سكان الدولة 5ر5 مليون نسمة.