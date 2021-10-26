ماليزيا تؤكد دعمها الكامل لقرار آسيان بشأن تمثيل ميانمار

أكد رئيس الوزراء الماليزي السيد إسماعيل صبري يعقوب، دعم ماليزيا الكامل للقرار الذي اتخذته سلطنة بروناي بصفتها رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بشأن تمثيل ميانمار في القمة الـ 38 والـ 39 للرابطة والقمم ذات الصلة.

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الثلاثاء، بخصوص بيان ماليزيا في القمم التي تستمر ثلاثة أيام افتراضيا، اعتبارًا من اليوم، برئاسة بروناي، إلى أن ماليزيا حثت ميانمار على مواصلة جهودها في الوفاء بالتزاماتها لبدء إعادة اللاجئين وضمان تنفيذها بشكل فعال وحماية حقوق الإنسان، لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا.

وأشار إلى أن ماليزيا تؤمن بشدة بأن المسائل المتعلقة ببحر الصين الجنوبي يجب أن ُتحل سلميا وبّناء، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS.

وخلال القمة الـ 38 للرابطة، تطرق رئيس الوزراء الماليزي إلى قضية تفشي فيروس كورونا المستجد، وحث آسيان على تعزيز التعاون مع الدول ذات التفكير المماثل والمنظمات الدولية ذات الصلة من أجل ضمان أن تكون اللقاحات ميسورة التكلفة ويمكن الوصول إليها ومشاركتها بشكل منصف للجميع، وكذلك إعطاء الأولوية للمشاركة في دبلوماسية الصحة من خلال تعاون أكبر، كما تظل ماليزيا ملتزمة بشدة بالتصديق على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP )بحلول نهاية هذا العام لما أنها ستساعد على تسريع الانتعاش الإقليمي فضلا عن المرونة.