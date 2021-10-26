محافظ قنا يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير وتنمية قرى الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد والمشرفين على مشروعات حياة كريمة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدد محافظ قنا على ضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من شبكات المرافق للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا في تذليل أية عقبات تواجه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو الشركات المنفذة للمشروعات والانتهاء منها وفقا للجداول الزمنية المحددة لها.

وأضاف الداودي أن الدولة تولي اهتمام خاص بأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة "المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري" لكونها تستهدف إحداث تغيير جذري في نمط الحياة داخل أروقة القرية المصرية على جميع الأصعدة من خلال تنفيذ مشروعات خاصة بالبنية التحتية، وأخرى خدمية بهدف إحداث نقلة حضارية بتلك القرى المستهدفة ليضاهي أسلوب حياة المواطنين بها نمط الحياة في المدن.

وأوضح أن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بمحافظة قنا في 5 مراكز هي (أبو تشت – فرشوط – دشنا – الوقف – قوص) تضم 19 مجلسا قرويا و86 قرية أم و722 نجعا وعزبة، حيث يتم بهم تنفيذ 674 مشروعا خدميا في 8 قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات تتخطى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن يقطون الريف أي ما يعادل 43% من تعداد سكان محافظة قنا.