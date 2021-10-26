صحيفة نمساوية تبرز قرار رفع حالة الطوارئ للرئيس السيسي

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أبرزت صحيفة (فينر تسايتونج) النمساوية، واسعة الانتشار، اليوم الثلاثاء، قرار رفع الرئيس عبدالفتاح السيسي لحالة الطوارئ على مستوى البلاد بعد أربعة أعوام ونصف العام.
ولفتت الصحيفة إلى قول الرئيس أن مصر أصبحت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة.