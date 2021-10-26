أحمد حلمي يبدأ تصوير فيلمه الجديد «إكس» السبت المقبل

يبدأ النجم أحمد حلمى تصوير فيلمه الجديد "إكس"، السبت المقبل، بعد عدة تأجيلات، حيث يعود حلمى من خلاله للسينما بعد آخر أفلامه "خيال مآتة".

إكس من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ويشارك حلمي البطولة الفنان خالد الصاوي الذي انضم أخيرا لأسرة العمل، بجانب الفنانين عمرو عبد الجليل ومحمود حافظ وسيد رجب وروبى ونسرين أمين، وتدور أحداثه فى إطار إنساني كوميدى.

يذكر أن آخر أفلام أحمد حلمى فى السينما هو "خيال مآتة" الذى عرض فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى.