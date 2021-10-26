الإفتاء: نحرص على مواكبة العصر ومسايرة المجتمع ومشكلاته وهمومه

قال الدكتور أحمد أبو العزم مدير مواقع التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء، إنّ الدار تحرص دائمًا على مواكبة العصر ومسايرة المجتمع ومشكلاته وهمومه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الاثنين، أن زراعة كلى الخنزير في جسم الإنسان كان محور الحديث على موقع تويتر، وهو دفع الدار لتدلي بدولها في هذا الأمر.

وأشار إلى أنّ الوزارة أطلقت منذ مطلع أكتبوبر الجاري، حملة بعنوان اعرف الصح، تتضمّن توضيح المفاهيم الصحيحة وتوعية المواطنين من خلال القيم والأخلاق.

ولفت إلى أنّ حفظ النفس مقدم على كل شيء، وهو ما جعل الله عز وجل يبيح للإنسان أكل الموتى حال الضرورة مثل عدم القدرة على تدبير الطعام.

وكانت دار الإفتاء قد أكّدت أنّ الأصل في التداوي أنه مشروع، ولكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه وقامت حاجة إلى ذلك.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها، أنه إذا لم يوجد ما يقوم مقامه عضو الخنزير فلا حرج في التداوي به في هذه الحالة؛ لأن حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب.