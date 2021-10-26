نجاة قائد عسكري يمني من انفجار أسفر عن قتلى وجرحى في تعز

نجا قائد عسكري يمني، اليوم الثلاثاء، من انفجار أوقع قتلى وجرحى في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقال مصدر أمني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن "العقيد محمد العيد، قائد جبهة الأقروض، نجا من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في مديرية المسراخ جنوبي محافظة تعز".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن "انفجار العبوة الناسفة أدى إلى مقتل أحد مرافقي القائد العسكري، إضافة إلى مقتل طفل تصادف تواجده أثناء الانفجار".

وأفاد المصدر بأن الانفجار أدى أيضا إلى إصابة جنديين اثنين من مرافقي القائد العسكري.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار، فيما لم يصدر تعليق من قبل السلطات اليمنية حول الأمر.

وتتقاسم الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي السيطرة على تعز، أكبر المحافظات سكانا، والتي تدور فيها معارك متقطعة منذ سنوات، فيما يفرض الحوثيون حصارا مطبقا على مركزها منذ مطلع عام 2015.