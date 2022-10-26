عزل وزير العدل في باراجواي لسماحه بإدخال جثمان رجل عصابات لشقيقته في السجن

عزل رئيس باراجواي ماريو أبدو بينيتز وزير العدل إدجار تابوادا بعد ساعات من توليه المنصب أمس الثلاثاء؛ بسبب سماحه بدخول نعش به جثمان زعيم عصابة، إلى السجن الذى تقضي به شقيقته مدة عقوبتها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال رئيس مجلس الوزراء في باراجواي، هرنان هوتمان، لقناة إن.بي.واي. إن الرئيس طلب من وزير العدل الاستقالة بعد ساعات قليلة من معرفته بالواقعة.

وقال وزير الداخلية فيديريكو جونزاليز لمحطة مونومينتال الإذاعية إنه "كان من الخطأ" السماح بدخول النعش الذي يحوي جثمان أوسفالدو فيالبا إلى السجن حيث تقضي شقيقته كارمن فيالبا عقوبة.

وأضاف جونزاليز "هذه منظمة إجرامية مكونة من ثلاث أسر تقوم بأنشطة إرهابية. ونحن لن نتفاوض معهم".