 مصرع مسن كفيف سقط من علو في الوراق - بوابة الشروق
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مصرع مسن كفيف سقط من علو في الوراق

محمود عبدالسلام
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 8:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 8:59 م

لقى مسن"كفيف" مصرعه إثر سقوطه من علو، بعدما اختل توازنه بمنطقة الوراق في الجيزة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من علو بشارع ذو الفقار بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة "سعيد . خ"، 60 عاما، يرتدي ملابسه كاملة، وبعمل التحريات تبين أنه اختل توازنه، كونه كفيفًا وسقط من علو مما أسفر عن مصرعه في الحال، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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