الكويت تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران: يعكس سياسة الفوضى التي ينتهجها الاحتلال

أعربت دولة الكويت، عن إدانتها ورفضها الشديدين للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف إيران فجر اليوم السبت.

أعربت دولة الكويت في بيان، عن إدانتها ورفضها الشديدين للهجوم الإسرائيلي الذي «يعكس سياسة الفوضى التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال انتهاك سيادة الدول وتعريض أمن المنطقة للخطر، وتجاوز مبادئ القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية».

وتجدد دولة الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الممارسات التي تهدد مستقبل المنطقة وشعوبها وتؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.



وكانت إسرائيل قد شنت غارات جوية ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.

من جانبه، أفاد الجيش الإيراني بتمكن دفاعاته الجوية من صد الهجمات الإسرائيلية بنجاح، مشيرا إلى وقوع أضرار محدودة في بعض النقاط فقط.