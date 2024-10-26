إيران: المنشآت النفطية لم تتضرر في الهجوم الإسرائيلي والعمل جار بشكل طبيعي

قالت وزارة النفط الإيرانية، إن «المنشآت النفطية لم تتضرر في الهجوم الإسرائيلي»، مؤكدة أن «العمل فيها جار بشكل طبيعي».

من جهته، نفى المتحدث باسم مصفاة طهران، استهداف المصفاة في الهجوم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي فجرًا على بعض المواقع في البلاد، مؤكدًا أن المصفاة تعمل حاليًا وفق جدولها المعتاد.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء أن شاکر خفايي، المتحدث باسم مصفاة طهران صرَح بأنه لم يحدث أي هجوم على منشآت المصفاة، وأن الإنتاج في هذه المنشأة مستمر بشكل طبيعي.

كما أضاف أن منظومة الدفاع المدني للمصفاة في «حالة جاهزية تامة لأي طوارئ محتملة».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إسرائيل شن غارات جوية ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدة أن جميع الطائرات المشاركة عادت إلى قواعدها بسلام.

من جهته، أفاد الجيش الإيراني بتمكن دفاعاته الجوية من صد الهجمات الإسرائيلية بنجاح، مشيرا إلى وقوع أضرار محدودة في بعض النقاط فقط.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع الجوي الإيراني: «رغم التحذيرات الإيرانية المتكررة للكيان المجرم حول تجنبه لأي شكل من المغامرات لكنه فجر اليوم قام بخطوة تصعيدية بالهجوم على نقاط في مراكز عسكرية في طهران وخوزستان وإيلام، وتمكن الدفاع الجوي من صد الهجمات بنجاح رغم تسجيل أضرار محدودة في بعض النقاط وأبعاد الحادث قيد الدراسة».